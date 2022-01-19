Balık çiftliğinden kapasite artırımı başvurusu: Akdeniz foklarının yaşam alanı

Özsu Balık Üretim firması, İzmir Sığacık Körfezi'nde yıllık 950 ton kapasiteli balık çiftliğinin tesis alanının büyütülerek 50 bin 878 metrekareye; kafes sayısının da 18'den 27'ye çıkarılması için başvuru yaptı. ÇED süreci başlatılan söz konusu 9 numaralı alan için daha önce başka bir şirket tarafından yapılan kapasite artırımı talepleri, çevrecilerin açtığı dava sonucu mahkeme tarafından ''Akdeniz foklarının yaşam alanı'' olması gerekçesiyle 5 kez iptal edilmişti.

Özsu Balık Üretim firması, İzmir Sığacık Körfezi'nde yıllık 950 ton kapasiteli balık çiftliğinin tesis alanının büyütülerek 33 bin 800'den 50 bin 878 metrekareye; kafes sayısının da 18'den 27'ye çıkarılması için başvuru yaptı. ÇED süreci başlatılan söz konusu 9 numaralı alan için daha önce başka bir şirket tarafından yapılan kapasite artırımı talepleri, çevrecilerin açtığı dava sonucu mahkeme tarafından ''Akdeniz foklarının yaşam alanı'' olması gerekçesiyle 5 kez iptal edilmişti.

Özsu Balık Üretim balık çiftliği için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yaptığı yeni ÇED başvurusu dosyasında proje bedeli 1 milyon 220 bin TL olarak belirtildi.

Demircili Köyü’ne yakın

Dosyada çipura, levrek, sinarit, karagöz, lahoz, granyöz ve mercan türleri yetiştirme için deniz yüzey alanının genişletilmesi ve kafes artırımı için Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden olumlu görüş alındığı belirtildi. Faaliyet alanına en yakın yerleşim alanın ise 4716 metre uzaklıktaki tertemiz sahili ile bilinen Demircili Köyü’nün olması dikkat çekti.

Kafesler sökülmedi

Özsu Balık üretim firmasının ÇED sürecini başlattığı Urla Demircili Köyü Sığacık Körfezi Mevki 9 Numaralı Potansiyel Alan için daha önce Başaranlar Su Ürünleri şirketi de balık çiftliği için başvurmuştu. Çevreciler ise Başaranlar firmasının başvurusuna; denizi kirlettiği, Akdeniz fokları ile diğer canlıların yaşam alanını bozduğu gerekçesiyle karşı çıkıp dava açmıştı.

Açılan davalar sonucu, Sığacık Körfezi’nin Akdeniz foklarının yaşam alanı olduğunu vurgulayan, su temizliği ve biyoçeşitliliğin azalması tehlikesine de dikkat çeken mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği “ÇED olumlu” kararını 5 kez iptal etmişti. Karara rağmen Sığacık Körfezi'nde kafesler sökülmemiş ve firma faaliyetlerine devam etmişti. (ANKA)