60 bin ağacın kesileceği proje durduruldu

Danıştay; Mersin’in Mezitli ilçesindeki verimli tarım alanlarının bulunduğu Davultepe Mahallesi’nde, 71 vatandaşa ait narenciye bahçelerinin yerine sanayi sitesi kurulması projesine ilişkin kararını verdi.

Danıştay 6. Daire, 71 vatandaşın açtığı davada; proje için alınan “acele kamulaştırma” kararını iptal etti. Kararda, “acele kamulaştırma” yapılabilmesi için olağanüstü şartların olması gerektiğine işaret edildi.

Kararda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Acele kamulaştırma istisnai bir yöntem olduğundan olağan kamulaştırma gerekçeleri dışında aceleliğin varlığına dair şartların ortaya konulması gerekmektedir. Acelelik koşulunun kamu düzenine ilişkin olması gerektiği ve kamu yararının ise aceleliği zorunlu kılan bir yarar olduğu açıktır. Dava konusu Cumhurbaşkanlığı kararında acele kamulaştırma prosedürünün uygulanması için gerekli olan olağanüstü durumların ve bu yola başvurulmasıyla amaçlanan kamu yararının somut olarak ortaya konulamadığı sonucuna varılmıştır.”

Kararda; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mezitli Sanayi Sitesi adına acele kamulaştırma yapamayacağı, çünkü bu yönde bir kanun olmadığına işaret edildi. Ancak, Belediye; daha önce projeyle ilgili tüm işlemleri durdurma kararı vermişti.

Avukat Kübra Erşahin, Danıştay kararını değerlendirdi. Erşahin, şunları söyledi:

“Artık diyebiliriz ki burada sanayi sitesi olmayacak, 60 bin ağaç kesilemeyecek. Danıştay hem Cumhurbaşkanlığının acele kamulaştırma kararının hem de Mersin Büyükşehir Belediyesinin kooperatif adına kamulaştırma yapmasının iptaline karar verdi. Mezitli Küçük Sanayi Sitesi hukuki taraf değil. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı hukuki taraf. Taraflar yasal olarak itiraz edebilirler. Ancak inanıyoruz ki karar değişmeyecektir. Acele kamulaştırma yapılması için olağanüstü bir hal durumu gerekiyor. Burada ise kamulaştırmanın hukuki gerekçesi yok. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi de kooperatif adına kamulaştırma yaparsa ve sanayi sitesi kurmak isterse yetki gaspı yapmış olur. Mahkeme bunlara dikkat çekerek işlemi iptal etti.” (ANKA)