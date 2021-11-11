Baldızını öldürüp eşini yaralayan sanığa 'iyi hal' indirimi

Ankara'da yaşayan Zennure Ünal, şiddet gördüğü Abdulsamed Ünal'dan şikayetçi oldu. Ablası Leyla Kılınç’ın evine yerleşen Ünal, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

27 yaşındaki Abdulsamed Ünal, satın aldığı pompalı tüfekle eşi ve ablası binaya girerken ateş açtı. Leyla Kılınç, yaşamını yitirirken Zennure Ünal bina içerisine kaçtı. Yardım etmek için genç kadını evine alan komşusuna da bir el ateş eden Ünal olaydan sonra tutuklandı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada Zennure Ünal ise eşinden evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü anlattı.

Mahkeme başkanı, sanık Abdulsamed Ünal'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimiyle 9 yıl 4 ay ve eşinin sığındığı komşusunu yaralamaktan da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Zennure Ünal’ın avukatı kara itiraz ettiklerini söyledi. (İHA)