TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Biz kadınlara iş edindiren Bakanlık değiliz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe kanun teklifi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılı kesin hesap ve Sayıştay raporu görüşmeleri tamamlandı.

Milletvekilleri, bütçe üzerine söz alarak, görüş, öneri ve Bakan Yanık'ın yanıtlaması istemiyle sorularını yöneltti. Soruları yanıtlayan Bakan Derya Yanık kadınların iş gücüne katılması konusunda “Biz Bakanlık olarak Meclis’imizin görüş ve değerlendirmelerini, milletin temsilcileri olarak milletvekillerimizin önerilerini çok önemsiyoruz. Aynı ülkenin vatandaşlarıyız ve aynı amaç için çalışıyoruz. Dolasıyla yapılacak küçük ya da büyük her türlü eleştiriye, her türlü katkıya Bakanlığımız açıktır. Bundan sonra da açık olacak” dedi. (ANKA)