Balayı için Kapadokya'ya giden çift otel odasında ölü bulundu

Balayı için Kapadokya bölgesine giden 24 yaşındaki Mutlu Akbaş ile 27 yaşındaki Kader Akbaş, kaldıkları otel odasında ölü olarak bulundu.

DHA'nın haberine göre; olay, sabah saatlerinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenilen Mutlu Akbaş ve eşi Kader Akbaş, yaptıkları evlilik sonrası balayı için Kapadokya'ya gitti.

Otelde kalan çiftten haber alamayan otel görevlileri kapıyı açtı. Çifti hareketsiz halde bulan çalışanlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından silah, kesici alet yarası ve darp izi bulunmayan çiftin cesetleri otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.