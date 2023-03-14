51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı’nın ön raporu: Kolonlar kesildi, eklemeler yapıldı

6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı’na ilişkin hazırlanan ön raporda binada yapılan değişiklikler dikkati çekti.

HalkTV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığı rapora göre apartman yedi kat olması gerekirken, sekizinci kat kaçak inşa edildi; projeyle statik uyumlu değildi; apartmana projede olmayan eklentiler yapıldı; bazı bölümleri yan apartmanla birleştirilerek, yapılaşmaya aykırı ortak alanlar oluşturuldu.

Raporda, “Furkan Apartmanı’nda gerçekleşen çökmenin asıl nedeninin kolonların eksikliğinden (kesilen kolon veya kolonlar) kaynaklandığı değerlendirilmektedir” denildi. Rapor doğrultusunda üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saymaz, söz konusu apartmanın altında kolonları kesildiği belirlenen dükkanı 2012 yılına kadar işlettiği belirtilen Eyüp Öğüt’ün 2014-2019 yılları arasında AKP'den meclis üyesi olmasına dikkati çekti. Saymaz’ın aktardığına göre, “Kesinlikle kolon kesmedim” diyen Eyüp Öğüt, ifadesinde, “Kolon kestiğimize dair beyanları kabul etmiyorum. Kolon kesildiği iddia edilen yeri ben showroom olarak kullanmaktaydım. Benim hakkımda beyanda bulunan Alpay’ın Furkan’da 3-4 dairesi bulunmaktaydı. Şahin’in dairesi vardı. Eğer kolon kesmiş olsaydım şikayet ederler ve dava açarlardı” dedi.