Bakkal borçları artıyor: Yumurta, ekmek bile veresiye defterinde...

Holdingler kârlarına kâr katarken on milyonlarca yurttaş hayatını borçlanarak idame ettiriyor. Bankalara olan borçlar artarken kredi kartı limiti dolan yurttaşlar en temel ihtiyaçlarını alabilmek için çareyi mahalle bakkallarına borçlanmakta bulmaya başladı.

Sözcü’den Gamze Elçi’nin haberine göre, bir zamanlar ay sonunu getirmek için başvurulan veresiye alışveriş, bugün bazı vatandaşlar için günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmenin tek yolu haline geldi. Borçlar büyürken, esnaf da alacağını tahsil edebildiği ölçüde yeni alışverişlere imkan tanıyor.

En çok alınanlar: Yumurta, ekmek...

İstanbul’da bir bakkal, veresiye alacak döngüsünü şöyle anlattı:

Alacak defterindeki borç miktarı 80-90 bin lirayı buldu. Vatandaş eline para geçince borcunu veriyor, biz de toptancıya borcumuzu ödeyip öyle dönüyoruz.”

Vatandaşın bakkaldan en çok hangi ürünleri veresiye aldığı sorulduğunda ise yanıt, geçim sıkıntısının boyutunu ortaya koyuyor: “Yumurta, ekmek…”

Bir ekmeği bile veresiye yazdıranların olup olmadığı sorusuna, “Oluyor tabii” yanıtı veriliyor. Yani kimi vatandaş için artık en temel ürünü satın almak bile borçlanmadan mümkün olmuyor.

Veresiye defterindeki borçlar da yalnızca birkaç liralık alışverişlerle sınırlı kalmıyor. Bir başka örnekte, “Çikolata, ekmek” alışverişinin tek bir kişiye ait olduğu belirtiliyor. Bu kişinin borcunun ne kadar tuttuğu sorulduğunda ise “7 bin küsur tutmuş” yanıtı geliyor.

'Şu an sistemin yüzde 50’si veresiye'

İzmir’deki tablo da İstanbul’dan farklı değil. Esnaf, veresiye alışverişlerin ulaştığı boyutu, “Şu an sistemin hemen hemen yüzde 50’si veresiye bizde, insanların alım gücü zaten yok” sözleriyle anlatıyor.

Vatandaşın borcunu kapatmakta zorlandığını belirten esnaf, “Üç dört ay veremeyen insanlar var, fazlası bile var” diyor.

Veresiye alışverişlerin son dönemde daha da arttığını aktaran esnaf, “Hem halk hem ben çıkmaza sürükleniyorum. Bu durum sürdürülebilir değil. Son zamanlarda veresiye arttı. Bakkal da nereye kadar dayanacak canım? Bir yere kadar o da…” diye belirtiyor.

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