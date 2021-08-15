Bakırköylüler 'Bu yangın yerinden çıkmak için' buluştu

Bakırköy Dayanışma Komitesi’nin "Bu yangın yerinden çıkmak için buluşuyoruz!" çağrısıyla düzenlenen etkinlik dün akşam Ataköy 4. Kısım'daki Ata Park'ta yapıldı.

Yapıcılar müzik grubu adına Günselin Seda Çetinkaya ve Cem Yarkın'ın müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Üyesi Ömür Yaşayan ve Bakırköy Dayanışma Komitesi Kurucu Üyesi Nihan Elmas birer sunum yaptı.

Yapıcılar Orkestrası'ndan sanatçıların dinletisiyle etkinlik başladı

"Doğal afetler neden toplumsal felaketlere dönüşüyor?" ve "Toplumsal felaketler önlenebilir mi?" soruları çerçevesindeki sunumunda Ömür Yaşayan, Türkiye'de 80'li yıllardan itibaren ormanların giderek artan bir biçimde sermaye talanına açıldığını vurguladı.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Üyesi Ömür Yaşayan

Yaşayan ve Elmas sunumlarında afet ve benzeri durumlara karşı halkın dayanışmasının ve örgütlü hareket etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladılar.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Bakırköylüler, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesinin halkın bilinçlenmesi için önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirdiler.

Bakırköy Dayanışma Komitesi'nden yapılan açıklamada, benzer etkinliklerine devam edecekleri belirtilerek "Yapacak çok işimiz var; hep birlikte…" denildi. Komite ayrıca Bakırköylülere sosyal medya hesaplarını takip etme çağrısında bulundu:

Facebook grubu: https://www.facebook.com/groups/bakirkoydayanismakomitesi