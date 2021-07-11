Bakırköy Dayanışma Komitesi'nden açık hava film gösterimi

“Kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu parklarda, depreme dayanıklı evlerde, doğa ve hayvan dostu güvenli, temiz sokaklarda yaşamak istiyoruz” diyerek yola çıkan Bakırköy Dayanışma Komitesi, Ataköy Ata Park’ta düzenlediği ‘Açık Hava Film Gösterimi’nde bir araya geldi.

Ken Loach'un "sıfır süreli sözleşme" ile çalışmak zorunda kalan iki çocuklu bir ailenin ayakta kalma mücadelesini anlatan 2019 yapımı “Üzgünüz, size ulaşamadık!” filminin gösteriminin ardından etkinliğe katılan Bakırköylüler dayanışmayı büyütmek için neler yapılabileceğini ele aldı.

Etkinliğe katılan Ataköy 3-4-11. Kısım Muhtarı Fehamet Berk ve Cevizlik Mahalle Muhtarı Hülya Özdemir, mahallelerinde düzenlenecek bu tür organizasyonların dayanışma ve kaybolmaya yüz tutan mahalle kültürünü yaşatmak adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakırköy Dayanışma Komitesi Kurucu Üyelerinden Murathan Demircioğlu, gerçek hayat deneyimlerinin yansıması olan filmlerle birlikte, günümüz dünyasında yaşananları deneyimleme ve çözüm önerileri üzerine sohbet edebilme fırsatını da bulabilecekleri film gösterimlerine ve talep edilen etkinliklere devam edeceklerini söyledi.



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