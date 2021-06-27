Bakırköy Dayanışma Komitesi'nden Arkeolog Dr. Türkoğlu rehberliğinde kültür gezisi

İstanbul Bakırköy'de birliği ve dayanışmayı büyütme hedefiyle yola çıkan Bakırköy Dayanışma Komitesi, ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Bakırköy Dayanışma Komitesi'nin ilçenin kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla başlattığı Bakırköy Kültür Gezileri'nin ilki 26 Haziran Cumartesi Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde yapıldı.

Arkeolog Dr. İlknur Türkoğlu'nun rehberliğinde yapılan gezide Bakırköy'ün Bizans döneminden başlayarak tarihçesi ve bölgede bulunan ve bir kısmı bugüne taşınabilen arkeolojik kalıntıların durumu anlatıldı. Pek çok tarihi eserin rant uğruna yapılan inşaat projeleriyle yıkılarak yok edilmesi nedeniyle günümüze ulaşamamasına değinilen etkinlikte halkın kültürel değerlerini tanıyarak sahip çıkması gerektiği vurgulandı.

Bakırköy Dayanışma Komitesi, geçtiğimiz haftalarda Kartaltepe Millet Parkı'nda yaptığı ilk toplantısında kuruluşunu ilan etmişti. Komite önümüzdeki dönemde yapacağı etkinlikler aracılığıyla Bakırköy halkıyla buluşup dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor. Komite'nin kuruluş bildirisi şöyle:

"BAKIRKÖY DAYANIŞMA KOMİTESİ YOLA ÇIKIYOR!

Pandemi bitmiyor ve koşullar gittikçe ağırlaşıyor. Açlık ve yoksulluk artıyor. Ancak birbirimizle dayanışabilir ve birbirimize destek olabiliriz. Bakırköylüler, sadaka kültürü gibi insanların başkalarına muhtaç olacağı şekilde değil birbirine elini uzatarak dayanışmayı örebilir.

Kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu parklarda, depreme dayanıklı evlerde, doğa ve hayvan dostu güvenli, temiz sokaklarda yaşamak istiyoruz.

Belediye hizmetlerinin ulaşılabilir olduğu, belediye işçilerinin hakkını aldığı, tarihi değerlerimizin korunduğu, halkın yönetime katıldığı bir semt hayal ediyoruz.

Bunun için yola çıkıyoruz.

Semtimizin emekçileri, esnafı, gençleri, kadınları hep beraber elimizi taşın altına koyuyor, dayanışmayı örgütlüyoruz.

- Gıda, giyim vb. ihtiyaçlar konusunda dayanışma,

- Eğitimde geri kalan çocuklarımıza eğitim desteği,

- İşyerlerinde hak kaybına uğrayan emekçiler için hukuki bilgilendirme,

- Ebeveynler ve kadınlar için uzman psikologlar tarafından düzenlenecek etkinlikler,

- Ürettiğimiz el ürünlerini sergileyeceğimiz pazarlar,

- Parklarda açık hava sinema gösterimleri, müzik dinletileri gibi kültür ve sanat etkinlikleri,

- Semtimizin tarihini birlikte keşfedeceğimiz geziler.

Gelin birlikte tartışalım, fikirler üretelim ve çalışalım.

Yapacak çok işimiz var, hep birlikte…

Birbirimize, mahallemize ve ülkemize sahip çıkacağız.

Sen de bu dayanışmanın bir parçası olmak istiyorsan bizimle iletişime geç.

İletişim: 0554 472 15 55

Bakırköy Dayanışma Komitesi"