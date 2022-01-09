Bakırköy'de zamlara karşı eylem: Ülkenin yarısından çok fazlası açlıkla mücadele ediyor

Tüketici Konfederasyonu Girişimi Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan TÜKODER MYK Üyesi Oya Erakıncı, “Asgari ücretin, çalışanların maaşlarının ortalaması düşünüldüğünde, ülkenin yarısından çok fazlası açlıkla mücadele ediyor” dedi. "Bu derin ekonomik bunalımın faturasını bizlere değil, bu bunalıma neden olan ve bundan kazançlı çıkanlara kesin" diyen Erakıncı "bu halk, her şeye inat, bir gün fazla yaşayacak, hayallerinin çalınmasına sessiz kalmayacaktır" ifadesini kullandı.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Federasyonu (TÜRFED) ve Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF)’in oluşturduğu Tüketici Konfederasyonu Girişimi yeni yılla birlikte yapılan zamları protesto etmek için Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda ortak basın açıklaması yaptı.

Ortak basın açıklamasını okuyan TÜKODER MYK Üyesi Oya Erakıncı şunları söyledi:

'Bıçağın kemiğe dayandığı noktayı geçtik'

"Hayallerimiz çalındı. Binlerce yıldır bu coğrafyayı paylaşanların torunları olan bizler, 2022 yılına hayallerimizin çalındığı, karanlıkların egemen olduğu bir iklimde girdik. Yıllardır toplumun yoksul kesimlerinin aleyhine yönetilmekte olan ekonominin artık bu şekilde yönetilemez hale gelmesinin mağduru ve kurbanları yine bizler olduk. Bu kez, daha derin bir yoksullukla, soğuk ve açlıkla yapılacak bir savaşın içine terkedildik. TÜİK’in bile son 19 yılın en yüksek enflasyonunu açıkladığı, asgari ücrete, kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılan maaş zammının daha cebimize girmeden yok olduğu, küçük esnafın, işçinin alın terinin yere damlayamadan buhar olduğu kötü yönetilen bu süreçte, bıçağın kemiğe dayandığı noktayı geçmiş bulunuyoruz.

'Açlıkla mücadelenin yeni adı hayatta kalabilmek'

Dört kişilik bir ailenin aç kalmadan yaşayabilmesi için artık her ay o eve en az 4.013,26 TL girmesi gerekiyor. Asgari ücretin, çalışanların maaşlarının ortalaması düşünüldüğünde, ülkenin yarısından çok fazlası açlıkla mücadele ediyor. Yönetilemez duruma getirilen ekonomide yaşanan ve dünyada benzeri görülmemiş kur hareketleri nedeniyle etiketlerin saat başı değiştirildiği, ulaşım, elektrik, doğalgaz gibi kamusal hizmetlerin bedellerinin ödenemez duruma geldiği bu noktada, açlıkla mücadelenin yeni adı, hayatta kalabilmek oldu. Ülkenin çok büyük çoğunluğunun bu mücadelesini kenardan seyreden bir avuç azınlık ise kur hareketlerinden elde ettikleri rantın, bizlerin cebinden çıkacak kur garantili mevduatlarının faizinin, kendilerine peşkeş çekilen kamu kaynaklarının sefasını sürmektedir.

'Gıda ürünlerinden vergi alınmasın'

Yol yakınken halkın sesine, önerilerine ses verin; tüm gıda ürünlerinden, hangi ad altında olursa olsun vergi alınmasın. Gıda ürünlerinin lojistiğini yapan araçların kullandığı akaryakıttan alınan vergiyi 2022 yılı sonuna kadar sıfırlayın, bu araçların kullandığı ücretli otoyol ve köprü geçiş ücretlerini yarı oranında indirin. Elektrik, doğalgaz, su ve iletişimden alınan her türlü vergi oranını yüzde 1’e indirin. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve ulaşıma yapılan zamları geri alın. Özellikle yaşanan bu derin ekonomik bunalımın faturasını bizlere değil, bu bunalıma neden olan ve bundan kazançlı çıkanlara kesin.

'Bu halk hayallerinin çalınmasına sessiz kalmayacak'

Üretimin arkasında durun. Çiftçi, KOBİ, sanayici için hep birlikte taşın altına elinizi koyun. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul taksimatını bu ülkeye reva görenler, bu ülkenin hayallerini çalanlar şunu bilmelidirler ki; onlar için bu cadde çıkmaz sokaktır. Çünkü bu halk, her şeye inat, bir gün fazla yaşayacak, hayallerinin çalınmasına sessiz kalmayacaktır."

Basın açıklamasına, Adana Tüketiciyi Koruma Derneği (ADTÜKDER), Anadolu Üretici ve Tüketici Değerleme Derneği (ATÜD), Avrupa Tüketici Hakları Derneği, Bakırköy Kent Savunması (BKS), Burdur Hasta ve Tüketicileri Koruma Derneği (BURTÜKODER), Bursa Tüketiciler Derneği (BTD), Enerji Tüketicileri Derneği (ETÜDER), Eskişehir Tüketicileri Koruma ve Dayanışma Derneği (ESTÜKDER), İzmit Tüketiciler Birliği Derneği, Mavi İklim ve Yeşil Dünya Hareketi (MİYED), Özel Gereksinimli İnsanlar Derneği (TÖGİDER), Siirt İli Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKETİCİ-DER), Tüketici Diyaloğu Derneği (TÜDİYAD), Tüketici Güvenliği Derneği (TGDER), Tüketici Hak Arama Derneği (THAD), Tüketici Hakları Derneği (THD), Tüketici Hakları ve Turizm Geliştirme Derneği (TÜGED), Tüketici Hakları ve Tüketiciyi Koruma Derneği, Tüketici Hareketi Derneği, Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), Tüketici ve Basın Hakları Derneği, Tüketici ve Çevre Mağdurları Derneği (TÜKÇED), Tüketiciler Derneği (TÜDER), Tüketicileri Koruma Derneği (TÜKDER), Tüketiciyi Güçlendirme Derneği (TÜGÜDER), Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TÜKOBİR), Uluslararası Tüketiciler Derneği (UTD) ve Yozgat Tüketici Koruma Derneği de destek verdi.