Bakırköy'de grev ikinci gününde

Bakırköy Belediyesi’nde 36 yıldır yetkili Belediye-İş Sendikası, toplu sözleşme hakları ve Başkan Kerimoğlu’nun 'sıfır zam' teklifi üzerine greve çıktı.

Haber Merkezi

İstanbul'da CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde sendika ile belediye yönetimi arasında anlaşma sağlanamış ve işçiler greve gideceğini duyurmuştu.

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube'den yapılan açıklamada belediye yönetiminin toplu sözleşme görüşmelerinde işçilere "sıfır zam" önerdiği belirtilmişti. Dün greve giden işçilerin greve çıkması halinde işten çıkarmakla tehdit edildiği öne sürüldü.

İşçiler ise grevin ikinci gününde de mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Öte yandan belediye önüne kurulan çadırı polisler tarafından kaldırıldı.

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Bakırköy Belediyesi işçilere 'sıfır zam' önerdi, anlaşma olmazsa yarın grev başlıyor