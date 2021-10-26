Bakırköy'de grev ikinci gününde

İstanbul'da CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde sendika ile belediye yönetimi arasında anlaşma sağlanamış ve işçiler greve gideceğini duyurmuştu.
Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube'den yapılan açıklamada belediye yönetiminin toplu sözleşme görüşmelerinde işçilere "sıfır zam" önerdiği belirtilmişti. Dün greve giden işçilerin greve çıkması halinde işten çıkarmakla tehdit edildiği öne sürüldü.
İşçiler ise grevin ikinci gününde de mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.
Öte yandan belediye önüne kurulan çadırı polisler tarafından kaldırıldı.
Grev Halayına durduk, yılmak yok kazanacağız! @kilicdarogluk@veliagbaba@bkrbld@Seyit_TORUN@CHP_istanbulil@CHPEmekBuro#BakırköydeGrevVar#ZaferDirenenEmekçininOlacak pic.twitter.com/gQfMaZrGOb— Belediye-İş İstanbul 2 Nolu Şube (@istanbul2nolu) October 26, 2021