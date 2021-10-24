Bakırköy Belediyesi işçilere 'sıfır zam' önerdi, anlaşma olmazsa yarın grev başlıyor

İstanbul'da CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde işçiler sendika ile belediye yönetimi arasında son anda bir anlaşma sağlanmazsa yarından itibaren greve çıkıyor.

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube'den yapılan açıklamada belediye yönetiminin toplu sözleşme görüşmelerinde işçilere "sıfır zam" önerdiği belirtildi.

Ekonomik krizin faturasının emekçilere ödetilmek istendiğine dikkat çeken sendikadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Toplu sözleşmemizin başlangıç süresi olan 2020 yılından bu yana alım gücünün her geçen gün düştüğü, paranın hızla değer kaybettiği, ücretlerin eridiği bu süreçte işverenin 2020-2021 yılına ait zam yapmayız anlayışını ve söylemlerini asla kabul etmiyoruz. Sendikamızı bu kararı almaya zorlayan, Bakırköy Belediye Yönetiminin SIFIR ZAM dayatmasıdır."

Açıklamada 25 Ekim 2021 Pazartesi günü Bakırköy Belediye Başkanlığı önünde saat 10.00’da yapılacak basın açıklamasıyla grevin başlatılacağı duyuruldu.