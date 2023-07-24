Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu sokağa çıkamadığını doğruladı, sorumluluğu İmamoğlu'na attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği CHP'li belediye başkanları toplantısında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerilim yaşandığı belirtilmişti.

Toplantıda Kerimoğlu'nun İmamoğlu'nu hedef alarak, "Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır" dediği, İmamoğlu'nun ise, "Böyle bir üslup olmaz. Ahlaksız, sensin! Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun" yanıtını verdiği öne sürülmüştü.

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada Bakırköy'de tepkiler nedeniyle sokağa çıkamadığını doğruladı ancak sorumluluğu İBB'ye yükledi.

Kerimoğlu toplantıda yaşananlara ilişkin "Ben kürsüde konuşurken sayın İmamoğlu asla bana laf atmadı, herhangi bir sataşma olmadı. Ben konuşmamı tamamladım, salonu selamladım. Arkalarda oturuyordum, hemen hemen de en arkada oturuyordum, geçtim oturdum. Sonra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın bey, Sayın Yılmaz Büyükerşen'i de konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyordu. Bu esnada Sayın İmamoğlu şöyle dedi, 'En son konuşmacı ben olacaktım, benden sonra kimse konuşmayacaktı. Bakırköy’de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden kürsü veriyorsunuz' diye bir ifadesi oldu" diye konuştu.

Buna yanıt vereceğini söyleyen Kerimoğlu önce "Bakırköy'de sokağa çıkamadığım konusuna gelince, büyük bir gururla çıkıyorum" dedi daha sonra ise kendisine eleştiriler geldiğini, bunların sebebininse İBB'nin sorumluluğunda olan trafik, sivrisinek ve kentsel dönüşüm sorunu olduğunu öne sürdü.

Kerimoğlu şunları kaydetti:

"Ama en çok hangi konularda eleştiri alıyorum söyleyeyim, sokağa niye çıkamadığımı... Şundan dolayı çıkamıyorum, örneğin Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi. Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluk alanları; meydanlardır, ana alterlerdir, bulvarlardır ve caddelerdir. Dolayısıyla Bakırköy ilçesinde de meydanlar, ana alterler ve büyük caddeler İBB'nin yetki ve sorumluluğundadır. Bakın ben eğer dışarda sokağa çıkmakta zorlanıyorsam, İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve yaratılan Trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum. Bu konuda çok ağır eleştiri var. Kaldı ki, bu hizmete başlarken kendilerine de ifade etmiştim. Yani bunu böyle pansuman bir tedbirle çözmektense, İstanbul'un en önemli caddelerinin birisini bu düzenlemeyle zora sokmaktansa, biz bir bat-çık ile yapalım. Fişekhane Caddesi'nden yerin altına girelim, eski Yenimahalle Doğumevi'nin oradan çıkalım demiştim. Böylece daha büyük bir meydan kazanırız ve trafik sorununu çözeriz. Bakırköy'de sokağa çıkmakta zorlanıyorsam, bu eleştirilere cevap vermekten dolayı duyduğum sıkıntıdan dolayı çıkamıyorum.

Ya da İncirli Caddesi. Geçmişte iki gidişi, iki gelişi olan bir caddeydi, hiçbir trafik sorunu yaşanmazdı. Şimdi sadece gidiş caddesi oldu, bütün Bakırköylüler bilir, ama ne yazık ki orada yaşanan trafik sorunundan dolayı esnaf da vatandaş da mustarip. Beni de muhatap olarak görüyor ve ben bu yüzden çıkamıyorum.

Bugün ağır sıcaklardan bunalıyoruz. Maalesef sivrisinek sorunu çok fazla. Sivrisinek ilaçlama ve haşeratla mücadele büyükşehirlerin yetki ve sorumluluğudur. Mart - Nisan ayında larva ile mücadele edilmesi gerekirken yapılmadığı için bugün Bakırköy'de yurttaşlarımız sinekten, sivrisinekten çok mustarip. Bununla ilgili eleştiri geliyor, bununla ilgili sokağa çıkmakta zorlanıyorum.

Hangi konularda başarılı olduğunu da söyledim. Reklam, tanıtım, lansman, toplantı, PR konularında çok başarılı. Yurt dışı elçilerle görüşme konusunda çok başarılı. Niye sokağa çıkamadığımın en önemli kısmını anlatayım. Bakırköy, deprem gerçeğini en çok yaşayan ve yaşayabilecek olan ilçesi. 2019'da belediye başkan adayımızı Bakırköy'de tanıtırken, 'Seçimi kazanacağız ve Bakırköy'ün kentsel dönüşüm sorununu, depreme hazırlık konusunu birlikte çözeceğiz' dedik. Aradan geçen bu zaman diliminde bunları çözemediğimiz için de ben sokağa çıkmakta zorlanıyorum. Çok haklı."