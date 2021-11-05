Bakırköy Belediye Başkanı: Greve katılmayan işçilere zam yapacağım

İstanbul'da CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde işçiler sendika ile belediye yönetimi arasında sağlanamamıştı. Belediye binası önünde 11 gündür devam eden grevle ilgili meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "grev yapan işçilerin belediyenin işleyişinde hiçbir aksamaya neden olmadığını" öne sürdü.

Kerimoğlu greve katılmayan, sendikalı-sendikasız tüm işçilere yüzde 10 zam yapacağını ifade etti.

YurtHaberAjansı'nın haberine göre, Kerimoğlu geri adım atmayacağını söyledi.

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube'den yapılan açıklamada belediye yönetiminin toplu sözleşme görüşmelerinde işçilere "sıfır zam" önerdiğini duyurmuştu.