Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu İBB aday adayı oldu

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı aday adaylığı için CHP İstanbul İl Başkanlığı'na başvuru dosyasını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yerel seçimlerde aday olmak üzere görevinden istifa etti. Polat'ın henüz aday adaylığı başvurusunu yapmadığı öğrenildi.

İBB’den daha önce de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek için İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Hoba Belediye Başkanlığı adaylığı için İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan istifa etmişti.