DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin, "Bir an önce teyit ve tespit raporu açıklanmalıdır, Meclis'te izleme kurulu oluşmalıdır. Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de oraya üye vermelidir. Çünkü Yeni Parti'nin aynı zamanda bize bir vefa borcu da var. Biz beş seçimdir Yeni Parti'nin adaylarına oy verdik. Özgür Başkan'a da buradan sesleniyorum; Gelin demokrasinin önündeki engeller için birlikte mücadele edelim" dedi.

Bakırhan, partisinin Kars 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

‘Bu süreç AK Parti'nin de yeni bir hikaye yazması için bir vesile olabilir’

Bakırhan, konuşmasında süreç ve Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülkede ciddi bir ekonomik sorun var, ciddi bir hukuksuzluk ve adaletsizlik var. Ama bu barış süreci inşallah bu adaletin tekrar yerine gelmesi için, hukukun tekrar işlemesi için bu ekonomideki yolsuzluğun ve yoksulluğun bitirilmesi için bir vesile olacaktır. Bakın aslında Sayın Öcalan çok önemli bir şey yaptı. Dünyanın hiçbir yerinde çatışma ve şiddet yani çatışma süreçlerini yaşayan ülkelerde hiç kimse önce partisini feshedip silahları bırakmıyor. Ne güzel bir fırsat işte. Gelin bunu değerlendirelim. Bunun üzerinden demokrasimize, hukuka, adalete kavuşalım. Bunun üzerinden açlığımızı, yoksulluğumuzu giderelim. Bunun üzerinden cezaevlerinin boşaltılmasını sağlayalım. Kars'tan söylüyorum, sadece siyasi tutsaklar değil, insanlık için kabul etmediğimiz suçları işleyenleri bir kenara bırakalım, o cezaevlerini bir boşaltalım. 300 bin kapasitesi yok, 280 bin kapasitesi yok, 400 bin üzerinde insan üst üste yatıyor. Nöbetle cezaevinde yatılan başka bir ülke var mı? Karnını doyuramayan tutsakların, mahkumların olduğu bir ülke olabilir mi? Dolayısıyla bu süreç hepimiz için yeni bir hikaye, yeni bir sayfa açmak için bir fırsattır. Gelin tazelenelim iktidarıyla muhalefetiyle.

Çatışmaya, şiddete, hukuksuzluğa, adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor. Bu süreç AK Parti'nin de yeni bir hikaye yazması için bir vesile olabilir. Bu süreç Türkiye'yi yönetme iddiasında olan muhalefet için bir fırsat, yeni bir hikaye yazma süreci olabilir. Bu süreç DEM Parti'nin geçmişteki mücadelesi birikimini de yanına alarak Türkiye'yi yönetme iddiasında bir parti olma fırsatı sunabilir daha büyüyerek, daha genişleyerek sadece Kürtlerin yönetiminde olduğu değil, Kars'taki bütün renklerin yönetiminde olduğu bir parti olabilir. Dolayısıyla 86 milyon insanın lehine bir süreç var. Bu süreci hep birlikte sahiplenip başarıya ulaştırmak gerekiyor.

Buradan bütün iktidara ve muhalefet partilerine de çağrım şudur: Bu süreci siyasi bir malzeme haline getirmeden rekabet aracına dönüştürmeden Edirne'den Ardahan'a kadar Türkiye'de yaşayan bütün renklerin ve insanların eşitçe, kardeşçe bir arada yaşadıkları bir sürece vesile edelim diyorum."

Özgür Özel’e ‘vefa borcu’ hatırlatması

Bakırhan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de çağrı yaparak şöyle devam etti:

"Bir an önce teyit ve tespit raporu açıklanmalıdır. Bir an önce Meclis'te izleme kurulu oluşmalıdır. Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de oraya üye vermelidir. Çünkü Yeni Parti'nin aynı zamanda bize bir vefa borcu da var. Biz beş seçimdir Yeni Parti'nin adaylarına oy verdik. Şimdi Karslı Mehmet amca, Ayşe teyzenin hakkı yok mu? Bu barıştır, bu sandık değil. Bunu rekabet aracına dönüştürmemek lazım. Barış her şeyin üzerindedir. Bütün partilerin İzleme Kurulu'na da üye vermesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Onun için Meclis Başkanı da bir an önce bu izleme kurulunu kapsayıcı bir şekilde açıklamalıdır. En önemlisi de çerçeve yasa uygulanmalıdır. Sayın Özgür Başkan'a da buradan sesleniyorum: Gelin demokrasinin önündeki engeller için birlikte mücadele edelim. Bakın biz hem masadayız. Pervin başkan ve heyeti devlet yetkilileriyle görüşüyordu. Ben de aynı saatlerde Adalet Bakanlığı önünde hasta tutsaklar cezaevinde yaşamını yitirmesin, dışarı çıksın, tedavisini dışarıda yapsın diye eylemdeydim. Biz böyle bir partiyiz. Hiç kimse demokrasiyi, durduğumuz yerde bize bahşetmeyecek. Zaten demokrasi olmadığı için bu sorunlar yaşanıyor. Onun için bir taraftan bu barış sürecine el atmak, omuzlamak, bu süreci ilerletmek, diğer taraftan da varsa muhalefet edilecek başlıklar birlikte gelin muhalefet edelim diyoruz."

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