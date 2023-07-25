Bakımevindeki şiddete tutuklama: 'Sadece samimi şekilde şakalaşıyorduk'

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde hastaya şiddet uygulayan Nuri C. ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Melek P., görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınmıştı.



DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

'Sadece samimi şekilde şakalaşıyorduk'

Nuri C. savcılıktaki ifadesinde, "Bu bakım merkezinde 1 yıldır çalışıyorum. 70 hastam vardı, hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyor, bakımlarını yapıyordum. Amacım hastaya zarar vermek onu aşağılamak değildi. Sadece samimi, sevecen bir şekilde şakalaşıyorduk. Biz, bazen böyle şakalaşırdık. Bunu videodaki mimiklerimden de anlayabilirsiniz. Arkadaşım Melek'in videoyu çektiğini biliyordum. Şaka olmasaydı buna müsaade eder miydim" dedi.

'Ben böyle bir video çekmedim'

Videoyu çektiği iddia edilen Melek P. ise suçlamaları reddederek, "Bakım merkezi müdürüyle tartışmamız olduğu için olayı üstüme yıkmaya çalışıyorlar. Benim elimde kendisinin bana hakaret ettiği görüntüler vardı. Beni kırmızı kod ile işten çıkartacağını söylemişti, ben de öyle bir şey yaparsa bu görüntüleri yayacağımı söylemiştim. Bu yüzden görüntüleri benim çektiğim söyleniyor. Ben asla böyle bir video çekmedim. Benim bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

İki şüpheli de çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "eziyet" suçundan tutuklandı.