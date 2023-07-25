Bakımevinde yaşanan şiddet olayı sonrası hastalar tahliye edildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Özel Gözlem Engelli Bakımevi'ndeki çalışanların, bakımevindeki hastalara şiddet uyguladığına dair görünütüler ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, olaya dair soruşturma başlatıldığını ve bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiğini bildirmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, özel bakımevinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına ve hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmesinin ardından, bakımevinde sevk işlemleri başladı.

Gece saatlerine kadar sevk işlemleri devam ederken, burada hizmet alan vatandaşların da ambulans ve özel araçlarla sevkinin gerçekleştiği görüldü. (AA)