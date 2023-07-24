Bakımevinde şiddet: Soruşturma başlatıldı, faaliyetine son verildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Özel Gözlem Engelli Bakımevi'ndeki çalışanların, bakımevindeki hastalara şiddet uyguladığına dair görünütüler ortaya çıktı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, olaya dair soruşturma başlatıldığını ve bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.