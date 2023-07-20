Bakanlıktan KYK borçlarına dair talimat: Hesaplara bloke konuldu

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi borçlarını ödeyemeyen yurttaşların hesaplarına bloke konuldu.

Oda TV'den Mert Taşçılar'ın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine, KYK borçlarına ilişkin talimat verildi. Söz konusu talimatın ardından borcunu ödeyemeyen kişilerin hesaplarına bloke konulduğu öğrenildi.

Daha önce ödeme yapıp, ödemelerini aksatanlara ise vergi daireleri tarafından telefonla aranarak ödemelerine devam etmeleri yoksa hesaplarına bloke konulacağı şeklinde uyarıda bulunuldu.