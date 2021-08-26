Bakanlıktan IMF'den gelen 6,3 milyar dolara ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'den alınan 6,3 milyar dolara ilişkin "IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifade ile koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Basın yayın organlarında IMF SDR (Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı görülmektedir. Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir" ifadesi kullanıldı, gönderilen miktarın Türkiye'nin payıyla orantılı olduğu ifade edildi.