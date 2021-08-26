Eski bakan Unakıtan’ın çocuklarına 48 milyonluk ihale

ODTÜ Yerleşkesi’nde TÜBİTAK Ulakbim Modsimmer Veri Merkezi kurulması için açılan ihale 48 milyon TL karşılığında, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın çocukları Fatma ve Zeynep Unakıtan’ın yanı sıra eşi Ahsen Unakıtan’ın da yönetiminde bulunduğu TELEMOBİL Bilgi İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş’ye verildi. Unakıtan görevdeyken kurulan ve aldığı kamu ihaleleri ile hızla büyüyen şirket 16 yılda sermayesini yaklaşık 50 katına çıkardı. İsimleri sayıda usulsüzlük iddialarına karışan ailenin kamu ihalelerini almaya devam etmesi dikkat çekiyor.

Abdullah Unakıtan, 2004’te kurulan şirkete, 2005’te girdi. 2005’te 50 bin TL sermayeye sahip olan şirketin sermayesi Kemal Unakıtan’ın görevde olduğu 2005’te altı kat artarak 300 bin TL’ye çıkarıldı. Unakıtan bakanlıktan ayrıldığında, 300 bin lira olan şirket sermayesi Ocak 2012’de 1 milyon 200 bin TL’ye yükseldi.

12 Aralık 2013’te ise kamu ihaleleriyle büyüyen şirket sermayesini 2 milyon 400 bin TL’ye çıkardı. Bilgisayar sistem ve programları kurmak ve ticaretini yapmak üzere kurulan şirket 2009 sonunda olağanüstü genel kurula giderek, 19 maddeden oluşan faaliyet alanını 52 maddeye yükseltmişti. Böylece TELEMOBİL A.Ş, tüm kamu ihalelerine girebilecek hale getirilmişti. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, referansları arasında Limak, Kalyon, İGA, THY, Petkim ve Ziraat Bankası yer alıyor.

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre, aile, İstanbul Euro Asia İleri Teknoloji Endüstri Parkı İşletmeleri, Sebat Tarım ve Medikal Ürünleri Pazarlama, A.B Gıda Sanayii ve Ticaret isimli şirketlerin de sahibi. Unakıtan’ın Maliye Bakanı olduğu dönemde tavukçuluk yapan oğlu Abdullah Unakıtan vergi artırılmadan hemen önce mısır ithalatı yaptığı için gündeme gelmişti. Ayrıca, ‘Unakıtan Yumurta’nın vitrine çıkmasının ardından pastörize yumurtanın KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmişti.

'Babalar gibi' sattı

2002 - 2009 tarihlerinde bakanlık yapan Unakıtan Cumhuriyet kurumlarının özelleştirilmesinde önemli rol oynadı. Ereğli Demir Çelik, TEDAŞ Başkent Elektrik, TEKEL A.Ş, TÜPRAŞ, PETKİM, OYAKBANK, SEKA ve ASELSAN hisseleri bu kurumlardan yalnızca bazılarıydı. Unakıtan, “Babalar gibi satarız” sözleriyle hafızalara kazındı.

TELEMOBİL’in aldığı kamu ihalelerinden bazıları ise şöyle:

İzmir Limanı’na otomasyon sistemi kurulması- 4 milyon 467 bin (2011)

MAKÜ Yerleşkesi IP Tabanlı Kamera Güvenlik Sistemi Yapılması- 950 bin TL (2011)

“Afet Yönetimi İçin Mobil Cihaz Uygulama Projesi” kapsamında sunucu ekipmanları alımı- 119 bin 733.81 TL (2014)

El terminali, barkod okuyucu alımı: 309 bin 561.27 TL (2014)

TC Ziraat Bankası AŞ İstanbul Veri Merkezi Hizmet Binası- 28 milyon 100 bin TL (2015)

Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü X-ray cihazı temini ve montajı- 224 bin 800 TL (2016)

Söğütözü PTT Ana Veri Merkezi Kurulumu- 9 milyon 422 bin 245.78 (2017)