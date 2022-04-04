Bakanlıktan İBB'nin ulaşıma zam teklifinin reddine dair açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'daki toplu ulaşıma zam teklifinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Kamu yararına aykırı olarak yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiştir" denildi.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemi içerisinde yer alan tüm toplu ulaşım modlarına kamu yararına aykırı olarak yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklife ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi Serdar YÜCEL tarafından yapılan açıklamada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce teklif edilen yüzde 50 oranındaki zammın kabul edilmesi halinde son 8 aylık zaman dilimi içerisinde kümülatif yüzde 135’lik artışa neden olunacağını ifade ederek tarafımızca teklif edilen yüzde 32’lik artış sağlayan önerimiz dikkate alınmayarak İBB tarafından teklif edilen yüzde 50 oranındaki fahiş zammın oylatılması neticesinde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi olarak şahsım ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir."