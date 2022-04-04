İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi ikinci kez UKOME'de reddedildi

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 50 ve servis ücretlerine ise yüzde 40 zam teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.

Adalar'da 1500 bisikleti saatlik, günlük kiralama yöntemi yerine "kullandıkça öde" teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda yüzde 50, servis ücretlerinde ise yüzde 40 zam teklif etmişti. İstanbul'da toplu taşımaya İBB tarafından verilen zam yapılması teklifi UKOME'de ikinci kez oy çokluğuyla reddedildi.

İmamoğlu'ndan tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UKOME'nin kararına tepki gösterdi. İmamoğlu "İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır" dedi.