CHP'li vekilden AKP'ye: 'Biz sizinle rakibiz, düşman değil'

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 50 ve servis ücretlerine ise yüzde 40 zam teklifi bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.

Toplantıda çıkan kararın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UKOME'nin kararına tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımını "AKP yöneticilerine sesleniyorum… Biz sizinle rakibiz… Düşman değil… Hepimiz aynı toprağın insanlarıyız… Biz sizinle savaşmak değil rekabet etmek istiyoruz… Açtığınız cephelerde kimse kazanmıyor… Memleket kaybediyor…" notuyla paylaştı.