Bakanlıktan Emine Erdoğan'ın tarif kitabı hakkında açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Emine Erdoğan’ın önsözünü yazdığı “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Basımı için 275 bin TL, tanıtım toplantısı için de 700 bin TL’lik sözleşme imzalandığı ortaya çıkan kitabın maliyetine değinmeyen bakanlık, "bazı medya kuruluşlarında kitap hakkında olumsuz algı yaratılmak üzere" haberler yayınlandığını savundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bazı medya kuruluşlarında, hakkında olumsuz algı yaratmak üzere haberler yayımlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' adlı eser, Türk mutfağının zenginlikleri ve beraberinde taşıdığı kültürel birikiminin yurt dışında tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın destekleriyle yayımlanmıştır" denildi.

Kitabın yabancı dillerde yayımlanma hazırlıkları tamamlanmak üzere olduğu, Türkiye'de de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satışa çıkarıldığı belirtilen açıklamada kitaptan elde edilen gelirin Bakanlığın yayınlayacağı diğer eserler için kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin önsöz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği bu eser alanın en önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alınmıştır" denildi.