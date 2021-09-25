Emine Erdoğan'ın kitabı için halkın cebinden 1 milyon liraya yakın para çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabından kısa süre sonra bu kez de Emine Erdoğan'ın kitabının basımı yapılırken, dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.

Emine Erdoğan’ın “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabının basımı için 275 bin TL harcandığı, İstanbul Cam ve Billur Müzesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısı için de 700 bin TL’lik sözleşme imzalandığı öğrenildi. Böylece kitabın toplam maliyeti yaklaşık 1 milyon TL’yi bulmuş oldu.

Paralar bakanlık bütçesinden karşılandı

t24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nca da desteklenen kitap projesi için basım ve tanıtıma yönelik iki ayrı ihale düzenlendi. Kitabın basımı için yapılan ihale Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce 3 Haziran 2021 tarihinde pazarlık yöntemi ile gerçekleştirildi. Bakanlık, üç matbaa firmasının teklif verdiği ihale sonucunda 8 Temmuz’da Ofset Filmcilik ve Matbaacılık isimli şirket ile 275 bin TL’lik sözleşme imzaladı. Genel Müdürlük, 27 Ağustos’ta da tanıtım organizasyonuna yönelik bir ihale açtı. Yine aynı şekilde pazarlık yönteminin kullanıldığı ihalenin yaklaşık maliyeti 789 bin 250 TL olarak hesaplandı. İhale sonucunda 1 Eylül’de Pera Etkinlik isimli şirketle 700 bin TL’lik sözleşme imzalandı.