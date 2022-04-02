Bakanlıktan büyük Hazine arazisi satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya, İzmir, Muğla ve İstanbul’un da aralarındaki bulunduğu 28 kentte toplam 472 parça Hazine arazisini satışa çıkarıyor. Açık artırma usulü satışlar, 5-6-7 Nisan tarihlerinde İstanbul Büyükçekmece’deki TOKİ hizmet binasında gerçekleştirilecek. Antalya’da satışa çıkarılan Hazine arazilerinin büyük kısmı Manavgat ilçesinde yer alırken Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent yaylasında 67,5 bin metrekarelik bir parselin de satış listesine konulması dikkat çekiyor.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Şırnak ve Tokat gibi illerde bulunan Hazine'ye ait toplam 472 parça taşınmaz satışa çıkarılıyor. Satışa çıkarılan araziler, konut, turizm ve ticari alanlardan oluşuyor.

Ortaca Güzelyurt, Sarıgerme sahili

KDV'den muaf taksitli Hazine arazisi satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca satışa çıkarılan arazi, konut ve ticari alanlardan oluşan Hazine'ye ait taşınmazlar 24 ay vadeli ve KDV’den muaf tutulacak. Yüzde 25 peşinatla satılacağı açıklanan taşınmazların satış işlemleri ise 5-6-7 Nisan 2022 tarihlerinde İstanbul Büyükçekmece’deki TOKİ hizmet binasında yapılacak.

Seferihisar Sığacık'ta satışa konulan parsel

Antalya, Muğla, İzmir gibi sahil kentleri de listede

Satışa çıkarılan Hazine arazileri arasında, Antalya, Muğla, İzmir gibi sahil kentlerindeki turizm bölgelerinde yer alan parsellerin bulunması da dikkat çekiyor. Antalya’nın Aksu, Konyaaltı, Kepez ve Manavgat ilçelerinde büyüklüğü 500 metrekare ile 67 bin 500 metrekare arasında değişen toplam 18 parsel arazi, İstanbul’un değişik semtlerinde toplam 169 arsa, Didim ve Kuşadası’nda 6 parsel arazi, İzmir’in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde ise 36 ayrı arsa satış listesine konuldu.

Satış listesindeki taşınmazlar arasında Muğla’nın Bodrum, Milas, Ula ve Ortaca ilçelerinde toplam 13 adet, Mersin’in Erdemli ve Yenişehir ilçelerinde ise toplam 8 parsel hazine arazisi de yer alıyor.

Antalya’da satışa çıkarılan en büyük parsel Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki Saklıkent (Doyran) bölgesinde yer alıyor. Toplam 67 bin 530 metrekare büyüklüğündeki arazinin muhammen bedeli ise 33 milyon 765 bin TL olarak belirlendi. Antalya’daki en yüksel bedelli arazi ise Manavgat Çeltikçi Mahallesinde yer alan 14 bin 443 metrekarelik arazi oldu. Konut alanında bulunan Hazine arazisine 39 milyon 718 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Bodrum Gündoğan'da satışa çıkarılan parsellerden biri