Bakanlık'tan 'Boğaziçi' ve 'Patara' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi'nde sit oyunu" ve "Patara'ya yeni kılıf" başlığıyla yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi ve kampüsünün bulunduğu alanın doğal sit statüsünün yanında Boğaziçi Kanunu hükümleri gereği ayrı bir koruma statüsüne de sahip olduğu bildirildi.

Açıklamada "Söz konusu alanda, Boğaziçi Kanunu'na aykırı hiçbir uygulama ve faaliyetin gerçekleştirilmesi, yapılaşmaya açılması mümkün değildir. Ayrıca yapılan ekolojik temelli bilimsel çalışma kapsamında, alanda mevcut yapı ve yerleşimler dışındaki yapılaşmaya izin verecek bir düzenleme söz konusu değildir" ifadesine yer verildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, doğal sit alanında bulunan Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresinin bir bölümü “nitelikli koruma alanı”, bir bölümü de “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı”na dönüştürülmüştü. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, gazeteye yaptığı açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresi bu değişiklikle yapılaşmaya açılmak isteniyor” demişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Patara'ya yeni kılıf" başlığıyla gündeme gelen habere ilişkin ise "daha önce kapsamlı açıklama yapılmasına rağmen bu bilginin bilinçli şekilde okuyucuya sunulmadığı" iddia edildi. Açıklamada "Patara'nın dünyaca ünlü kumsalından kum çalınması söz konusu değildir. İddiaya konu alan, bu kumsalın dışındadır. Konuyla ilgili Bakanlığımızın da müdahil olduğu yargı süreci devam etmekte ve süreç yakından takip edilmektedir" denildi.