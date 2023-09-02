Bakanlık korumasındaki çocukların ölümü Meclis gündeminde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan çocuklardan en az 3'ü son bir haftada yaşamını yitirdi.

Hafta başında Sakarya'daki bir yetiştirme yurdunda kalan 15 yaşındaki İlayda T. psikolojik sorunlar nedeniyle götürüldüğü İstanbul'daki klinik tarafından kabul edilmeyince, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülürken Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TEM geçişinde iddiaya göre "ambulanstan atlayarak" yaşamını yitirdi.

Aynı gün Bursa'da bir inşaatta 17 yaşındaki Yasemin Cemre İ.'nin cansız bedeni bulundu. Çocuğun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşta koruma altında olduğu ancak kuruluştan izinli olarak çıktıktan sonra bir daha dönmediği bilgisi bizzat bakanlık tarafından açıklandı.

Son olarak da 3,5 yaşındaki Adnan Berk K.'nin İstanbul'da Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği haberini geçti ajanslar. Eşinin hapse girmesi ve yoksulluk yüzünden Adnan Berk'i ve 1,5 yaşındaki kız kardeşini yurda bırakan ve geçtiğimiz günlerde görmeye gittiğinde oğlunun gözünde morluk gördüğünü söyleyen anne, darp raporu alıp şikayetçi olduğunu anlattı.

soL bu ayın başında yayımladığı haberle İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki Çocuk Evleri'nde kalan devlet korumasındaki çocukların tek bir kamu görevlisinin bile refakati olmaksızın tarikat kampına götürüldüğünü ortaya çıkarmıştı.

Meclis gündemine getirildi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, son iki günde devlet koruması altında bulunan üç çocuğun ölümünü gündeme getirdi. İki günde üç çocuğun yaşamını yitirmesine rağmen Aile Bakanı’nın sessiz kalmasına tepki gösteren Kılıç, “Sadece iki günde, devlet koruması altında olan üç çocuğumuz yaşamını yitirdi. Aile Bakanından ses yok! Bakan Mahinur Özdemir’e soruyorum, korumanız altındaki çocukların ölümü için söyleyecek bir sözünüz yok mu? Bu çocukların ölümünün hesabını kim verecek?” diye konuştu.

Kılıç, "Şu an yaşadığımız en vahim durum ise Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, koruması altında bulunan üç çocuğun iki günde vefat etmesine karşın koruduğu sessizliktir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a şu soruları yöneltti: