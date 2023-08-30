Bir haftada devlet korumasındaki en az 3 çocuk yaşamını yitirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan çocuklardan en az 3'ü son bir haftada yaşamını yitirdi.

Hafta başında Sakarya'daki bir yetiştirme yurdunda kalan 15 yaşındaki İlayda T. psikolojik sorunlar nedeniyle götürüldüğü İstanbul'daki klinik tarafından kabul edilmeyince, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülürken Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TEM geçişinde iddiaya göre "ambulanstan atlayarak" yaşamını yitirdi.

Aynı gün Bursa'da bir inşaatta 17 yaşındaki Yasemin Cemre İ.'nin cansız bedeni bulundu. Çocuğun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşta koruma altında olduğu ancak kuruluştan izinli olarak çıktıktan sonra bir daha dönmediği bilgisi bizzat bakanlık tarafından açıklandı.

Son olaraksa dün 3,5 yaşındaki Adnan Berk K.'nin İstanbul'da Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği haberini geçti ajanslar. Eşinin hapse girmesi ve yoksulluk yüzünden Adnan Berk'i ve 1,5 yaşındaki kız kardeşini yurda bırakan ve geçtiğimiz günlerde görmeye gittiğinde oğlunun gözünde morluk gördüğünü söyleyen anne, darp raporu alıp şikayetçi olduğunu anlattı.

Kurum ise şiddet iddiasını yalanladı, küçük çocuğun karın ağrısı ve tuvalete çıkamama şikayetiyle hemşireler tarafından hastaneye kaldırıldığını, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini ifade etti.

soL bu ayın başında yayımladığı haberle İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki Çocuk Evleri'nde kalan devlet korumasındaki çocukların tek bir kamu görevlisinin bile refakati olmaksızın tarikat kampına götürüldüğünü ortaya çıkarmıştı.

Çocukların Nur Cemaati'ne bağlı Suffa Vakfı'yla bağlantılı Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alındığı haberinin ardından gelen tepkiler üzerine kamp erken sonlandırılmış ve çocuklar çocuk evlerine teslim edilmişti.