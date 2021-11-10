'Bakanlık bitkisel üretim açığını bile hesaplayamıyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısında söz alarak tarımda yaşanan sorunları sıraladı.

"Hububatta, bakliyatta, bitkisel ham yağda, pirinçte, pamukta, soyada ne kadar ürün ithal ediyorsunuz?" diye soran Gürer, 50 ilde kuraklık yaşanıyor olmasına rağmen, Tarım ve Orman Bakanlığını, bitkisel üretim tahminlerini bile yapamamakla eleştirdi.

'Bu nasıl öngörü: Arpa açığı önce yüzde 6 sonra yüzde 30'

Tarım ve Orman Bakanlığının verileri doğrultusunda TÜİK’in yayımlanan bitkisel üretim tahminleri üzerinden eleştirilerini sürdüren Gürer, "Bitkisel üretim tahmini; 1'inci dönem, bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 7,3 oranında azalarak 19 milyon ton; arpa üretiminin yüzde 6 oranda azalarak 7,8 milyon ton; kırmızı mercimeğin yüzde 6,6 oranında artarak 350 bin ton olacağını tahmin ediyorsunuz. Hasat döneminde çiftçi Faik Toy, buğdayda 5 milyon ton kayıp olacağını 'tweet' atıyor. Sizin bu durumu görebilmeniz, bitkisel üretim tahmini 2'nci dönem hasat bitince oluyor. Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 13,9 oranında azalarak yaklaşık 17,7 milyon ton; arpa üretiminin yüzde 30,7 oranında azalarak yaklaşık 5,8 milyon ton; kırmızı mercimeğin yüzde 30 oranında azalarak 330 bin ton olacağını TÜİK'e bildiriyorsunuz. Bu dahi başlı başına bir skandal" ifadesini kullandı.

Kuraklığın olduğunu sağır sultanın duyduğu hâlde Tarım ve Orman Bakanlığının "Mercimekte rekolte artacak, buğday ve arpada sınırlı ürün kaybolacak" diye veri düzenleyip o veriler üzerinden de taban fiyatı açıklamasını da "akıl tutulması" olarak değerlendirdi.

'Veri saptanamıyorsa sorun nasıl çözülecek?'

5 ay arayla yapılan ve aynı yıla ait olan 2 öngörüde bu kadar sapma olmasının ‘liyakatsizlik’ diye eleştiren Gürer, “ 81 ilde müdürlüğü hatta ilçe müdürlüğü olan Bakanlık, bir çiftçinin tek başına açıkladığı veriyi saptayamıyorsa tarımın sorunların nasıl çözecektir? Nasıl olur da "Kırmızı mercimekte yüzde 6,6 üretim artışı olacak." deyip altı ay sonra yüzde 30 kaybın olacağını açıklarsınız? 2020 yılında kuraklık başladı, 2021'de devam etti. Onu dahi göremediniz” diye konuştu.

Tarım Bakanı Pakdemirli’nin bu yıl Mart ayında TMO stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu açıkladığını anımsatan Gürer, "Stoklarınızda ne kadar buğday, arpa, mercimek ve nohut vardı? Açıkladığınız taban fiyatlarından çiftçinin memnun olduğunuzu söylediniz, hasat bitti çiftçi bu fiyattan memnunsa TMO bu yıl bu ürünlerden ne kadar alım yaptı açıklar mısınız?" diye sordu.

Buğdayda durumun "vahim" olduğunu söyleyen Gürer, "Makarnalık buğday, artan yurt dışı fiyatı nedeniyle TMO Kanada buğdayını sürekli yayınladığı listeden çıkardı. Zıplayan gübre fiyatlarını da artık TMO sayfalarında göremez olduk" şeklinde konuştu.