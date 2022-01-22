Bakanlık verilerine göre son 24 saatte 184 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. 72 bin 856 kişinin testiyse pozitif çıktı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 72 bin 856 yeni vaka, 184 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Bakanlık verilerine göre son 24 saatte 184 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. 72 bin 856 kişinin testiyse pozitif çıktı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosu