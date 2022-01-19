Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte, 72 bin 615 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın veri tablosu
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 72 bin 615 yeni vaka, 176 ölüm
Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte, 72 bin 615 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın veri tablosu