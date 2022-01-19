Bakanlık açıklaması: 72 bin 615 yeni vaka, 176 ölüm

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte, 72 bin 615 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlığın veri tablosu

Haber

Hacettepe Üniversitesi'nde çalışan canlı modeller işten çıkarıldı

 