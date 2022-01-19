Hacettepe Üniversitesi'nde çalışan canlı modeller işten çıkarıldı

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde çalışan canlı modellerin okulla ilişiği kesildi. Okulda sınavlardaki görevlerine giden modeller özel güvenlik görevlileri tarafından okula alınmadı.

soL'un edindiği bilgiye göre 31 Aralık'ta işlerine son verildiğini öğrenen modellere yazılı ya da sözlü herhangi bir bildirimde de bulunulmadı. Dün yüksek lisans giriş sınavına gittiklerinde sınava alınmayan ve güvenlik görevlileri tarafından zor kullanılılarak okuldan çıkarılmaya çalışılan modeller, 2 saat bekleyişe rağmen Dekan'la da görüşemedi.

Maliye Bakanlığı'na bağlı sözleşmeli çalışan ve sözleşmeleri de 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar olan canlı modeller, Kod 22'yle işten çıkarıldı. "Diğer sebep" olarak geçen Kod 22 gerekçe gösterilerek çıkarılan modeller ne sebeple çıkarıldıklarını öğrenemedi.

İşten çıkarmanın akademisyenlere de bildirilmediği öğrenildi.