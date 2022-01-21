Bakanlık açıklaması: 72 bin 555 yeni vaka, 181 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 181 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 416 bin 453 test yapıldı, 72 bin 555 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun" paylaşımını yaptı.