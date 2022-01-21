Erdoğan'ın hastalığı ne? 'İsrailli doktordan tavsiye aldı' iddiası

Euronews'in aktardığına göre; İsrail'de yayın yapan Ynet, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sourasky Tıp Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Kardiyolog Prof. İzhak Shapira'dan tıbbi tavsiye aldığını öne süren bir haber yaptı. Haberde kardiyolog Shapira'nın dünya liderlerine tıbbi sorunlar ve tedavileri konusunda tavsiyelerde bulunduğu belirtildi.

Kalp sorunu spekülasyonu çıkabilir

Ynet'in konuya yakın kaynağı, ikilinin Türkiye'de buluşmasının "sürpriz olmayacağını" kaydetti. Haberde, ünlü kardiyoloğun Erdoğan'la ilişkisinin "Türk Cumhurbaşkanının kalp sorunu yaşıyor olabileceği" spekülasyonuna neden olabileceğini ancak bunu destekleyecek resmi bir bilgi bulunmadığı vurgulandı.

Erdoğan'ın yakın zamanda yürüme güçlüğü çektiği videolar hatırlatılarak, spekülasyonların ardından Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntülerin yayınlandığı kaydedildi.

2011 yılında ameliyat olmuştu

Gelecek ay 68 yaşına girecek olan Erdoğan'ın 2011 yılında bağırsak ameliyatı olduğu ve bunun dışında başka bir tıbbi sorununun bilinmediği ifade edildi.

Sourasky Tıp Merkezi'nin dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden olduğu ve Körfez ülkelerinin zenginlerinin burayı tercih ettikleri belirtildi.