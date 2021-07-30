Bakanlık açıklaması: 69 ölüm, 22 bin 83 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bugün Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 69 kişi yaşamını yitirdi. Bugün tespit edilen vaka sayısı 22 bin 83 olarak açıklandı.

Bakanlık bugünkü test sayısını 256 bin 460, bugün iyileşenlerin sayısını 5 bin 752 olarak duyurdu.

Aşıda 18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz ortalaması yüzde 65,79, ikinci doz ortalaması ise yüzde 43,28 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun" dedi.