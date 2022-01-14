Bakanlık açıklaması: 67 bin 857 yeni vaka, 167 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saat içinde Türkiye'de 67 bin 857 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler" diye yazdı.