Bakanlık açıklaması: 67 bin 23 yeni vaka, 156 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 156 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 401 bin 636 test yapıldı, 67 bin 23 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak" paylaşımını yaptı.