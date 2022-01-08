Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 264 Covid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın veri tablosu
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 66 bin 237 yeni vaka, 141 ölüm
Günlük koronavirüs tablosu yayınlandı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 264 Covid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın veri tablosu