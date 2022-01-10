Bakanlık açıklaması: 65 bin 236 yeni vaka, 141 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi, 65 bin 236 yeni vaka tespit edildi.

Bugünkü test sayısı 403 bin 104 olarak açıklanırken, bugün iyileşenlerin sayısı 38 bin 242 olarak bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" dedi.