Bakanlık açıklaması: 61 bin 727 yeni vaka, 173 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 173 kişi yaşamını yitirdi, 61 bin 727 yeni vaka tespit edildi.

Bugünkü test sayısı 384 bin 49 olarak açıklanırken, bugün iyileşenlerin sayısı 35 bin 163 olarak bildirildi.

Koca: Omikron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar" dedi.