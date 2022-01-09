Covid-19 tedavisi gören Karamollaoğlu hastaneye kaldırıldı

Covid-19 testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tedbir ve tedavi amacıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne yatırıldı.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Aydın’ın açıklaması şöyle:

"Genel Başkanımız sayın Temel Karamollaoğlu’nun, bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesi’ne, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir."