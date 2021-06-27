Bakanlık açıklaması: 52 ölüm, 4 bin 883 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 52 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 215 bin 294, yeni hasta sayısını 390, bugün iyileşenlerin sayısını 5 bin 937 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 736 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 576'ya, toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27'ye yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 275 bin 231 oldu.