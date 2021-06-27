Bakanlık açıklaması: 52 ölüm, 4 bin 883 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 576'ya yükseldi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 52 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 215 bin 294, yeni hasta sayısını 390, bugün iyileşenlerin sayısını 5 bin 937 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 736 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 576'ya, toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27'ye yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 275 bin 231 oldu.

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