Bakanlık açıklaması: 30 bin 19 vaka, 217 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 30 bin 19 vaka kaydedilirken koronavirüsten kaynaklı 217 ölüm bildirildi.

Bakanlığın açıkladığı koronavirüs durum tablosu

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