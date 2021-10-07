Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 30 bin 19 vaka kaydedilirken koronavirüsten kaynaklı 217 ölüm bildirildi.
Bakanlığın açıkladığı koronavirüs durum tablosu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Alpaslan Savaş
Bakanlık açıklaması: 30 bin 19 vaka, 217 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 30 bin 19 vaka kaydedilirken koronavirüsten kaynaklı 217 ölüm bildirildi.
Bakanlığın açıkladığı koronavirüs durum tablosu