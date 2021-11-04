Bakanlık açıklaması: 29 bin 482 vaka, 228 ölüm

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 482 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 228 kişi yaşamını yitirdi.

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