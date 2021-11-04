Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı.
Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 482 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 228 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 29 bin 482 vaka, 228 ölüm
Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı.
Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 482 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 228 kişi yaşamını yitirdi.