Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saat içerisinde Türkiye'de 28 bin 678 yeni koronavirüs vakası kaydedildi, 217 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bakanlığın açıkladığı veri tablosu
Haber Merkezi
İbrahim Can Usta
Bakanlık açıklaması: 28 bin 678 vaka, 217 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saat içerisinde Türkiye'de 28 bin 678 yeni koronavirüs vakası kaydedildi, 217 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bakanlığın açıkladığı veri tablosu