Bakanlık açıklaması: 28 bin 193 vaka, 198 ölüm

Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı.
Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 193 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 198 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından verileri şu notla paylaştı:
"Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez."
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs verileri